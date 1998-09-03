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Канева Степанида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1921

Дата смерти

03.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1921

Отец: Канев Федор Михайлович

Мать: Канева (Пастухова) Наталья Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1952

Дочь: Канева Анфиса Александровна

Отец ребёнка: Канев Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.05.1953

Сын: Канев Николай Александрович

Отец ребёнка: Канев Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
До 1969

Дочь: Канева Дочь Александровна

Отец ребёнка: Канев Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
До 1970

Дочь: Канева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Канев Александр Прокопьевич

Смерть
03.09.1998

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