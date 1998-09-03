Канева Степанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1921
Дата смерти03.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1921
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1952
Дочь: Канева Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Канев Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.05.1953
Сын: Канев Николай Александрович
Отец ребёнка: Канев Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
До 1969
Дочь: Канева Дочь Александровна
Отец ребёнка: Канев Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
До 1970
Дочь: Канева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Канев Александр Прокопьевич
Смерть
03.09.1998