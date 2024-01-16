Канева (Пастухова) Наталья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1892
Дата смерти10.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1892
Отец: Пастухов Игнатий
Мать: Агафья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Канев Петр Федорович
Отец ребёнка: Канев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1921
Дочь: Канева Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Канев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Канев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Канев Федор Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.01.1954