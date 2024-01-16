Канева (Пастухова) Наталья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева (Пастухова) Наталья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1892

Дата смерти

10.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1892

Отец: Пастухов Игнатий

Мать: Агафья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Канев Петр Федорович

Отец ребёнка: Канев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1921

Дочь: Канева Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Канев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Канев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Канев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Канев Андрей Федорович

Отец ребёнка: Канев Федор Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.01.1954
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