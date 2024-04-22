Матэрн Артур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матэрн Артур

Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

10.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
11.07.2008

Жена: Матэрн Олеся

Рождение ребёнка
20.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матэрн Олеся

Германия,Эркеленц
Рождение ребёнка
02.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матэрн Олеся

Германия,Эркеленц
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