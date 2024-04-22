Матэрн Артур
Место рождения
Дата рождения10.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1985
Бракосочетание
11.07.2008
Жена: Матэрн Олеся
Рождение ребёнка
20.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матэрн Олеся
Германия,Эркеленц
Рождение ребёнка
02.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матэрн Олеся
Германия,Эркеленц