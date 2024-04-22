Матэрн (Ульрих) Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матэрн (Ульрих) Олеся

Место рождения

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.07.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

1964 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1987

Отец: Ульрих Виктор

Мать: Ульрих Елена

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
11.07.2008

Муж: Матэрн Артур

Рождение ребёнка
20.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матэрн Артур

Германия,Эркеленц
Рождение ребёнка
02.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матэрн Артур

Германия,Эркеленц
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