Матэрн (Ульрих) Олеся
Место рождения
Дата рождения17.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1987
Отец: Ульрих Виктор
Мать: Ульрих Елена
Бракосочетание
11.07.2008
Муж: Матэрн Артур
Рождение ребёнка
20.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матэрн Артур
Германия,Эркеленц
Рождение ребёнка
02.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матэрн Артур
Германия,Эркеленц