Завьялова (Кудрявцева) Марина Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: Кудрявцев Фёдор Авдеевич
Мать: Кудрявцева жена Фёдора
Бракосочетание
26.04.1896 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.05.1903 ст.
Сын: Завьялов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Завьялов Григорий Никитич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.168-169 (Рождение №-44м)
Рождение ребёнка
02.02.1906 ст.
Сын: Завьялов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Завьялов Григорий Никитич
Смерть
Неизвестно