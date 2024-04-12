Завьялова (Кудрявцева) Марина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Кудрявцева) Марина Фёдоровна

Место рождения

Малышино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: Кудрявцев Фёдор Авдеевич

Мать: Кудрявцева жена Фёдора

Малышино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
26.04.1896 ст.

Муж: Завьялов Григорий Никитич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.05.1903 ст.

Сын: Завьялов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Завьялов Григорий Никитич

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.168-169 (Рождение №-44м)
Рождение ребёнка
02.02.1906 ст.

Сын: Завьялов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Завьялов Григорий Никитич

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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