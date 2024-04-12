Кудрявцев Фёдор Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Фёдор Авдеевич

Кудрявцев Фёдор Авдеевич

Место рождения

Малышино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малышино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Кудрявцева жена Фёдора

Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Дочь: Завьялова Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Кудрявцева жена Фёдора

Малышино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1890 ст.

Дочь: - Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Кудрявцева жена Фёдора

Малышино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Кудрявцева жена Фёдора

Малышино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
До 1896 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close