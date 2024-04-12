Кудрявцев Фёдор Авдеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1875
Жена: Кудрявцева жена Фёдора
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Дочь: Завьялова Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Кудрявцева жена Фёдора
Рождение ребёнка
До 1890 ст.
Дочь: - Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Кудрявцева жена Фёдора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кудрявцева жена Фёдора
Смерть
До 1896 ст.