Кудрявцев Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1896 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880 ст.
Поручитель
26.01.1896 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Жених: Завьялов Григорий Никитич - крестьянский сын из д.Бол.Горка; Невеста: Кудрявцева Марина Фёдоровна - дочь умершего из крестьян запасного рядового из д.Малышино, Кологривская волость (сестра)
Смерть
После 1896 ст.