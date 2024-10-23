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Кудрявцев Пётр Фёдорович

Место рождения

Малышино, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 1880 ст.

Дата смерти

После 1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880 ст.

Отец: Кудрявцев Фёдор Авдеевич

Мать: Кудрявцева (-) жена Фёдора

Малышино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Поручитель
26.01.1896 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Жених: Завьялов Григорий Никитич - крестьянский сын из д.Бол.Горка; Невеста: Кудрявцева Марина Фёдоровна - дочь умершего из крестьян запасного рядового из д.Малышино, Кологривская волость (сестра)
Смерть
После 1896 ст.

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