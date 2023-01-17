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Оловянников Семён Васильев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Оловянников Василий Иванов

Мать: Оловянникова Варвара ...това

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1895

Жена: Оловянникова Ирина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1896

Сын: Оловянников Пётр ст

Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1897

Сын: Оловянников Николай Семёнов

Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1899

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1900

Сын: Оловянников Сергей Петров

Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1904

Сын: Оловянников Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1906

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1910

Сын: Оловянников Александр Семёнов

Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1912

Дочь: Татьяна Семёнова

Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.07.1915

Сын: Оловянников Иван Семёнов

Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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