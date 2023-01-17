Оловянников Семён Васильев
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
22.01.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1896
Сын: Оловянников Пётр ст
Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
24.11.1897
Сын: Оловянников Николай Семёнов
Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
10.06.1899
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
24.09.1900
Сын: Оловянников Сергей Петров
Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
14.12.1904
Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
22.01.1906
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
01.04.1910
Сын: Оловянников Александр Семёнов
Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
31.12.1912
Дочь: Татьяна Семёнова
Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
21.07.1915
Мать ребёнка: Оловянникова Ирина Григорьева
Смерть
Неизвестно