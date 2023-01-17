Тупицына Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына Евдокия Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1896 ст.

Дочь: Тупицын Емельян Александрович

Отец ребёнка: Тупицын Александр Лаврентьевич

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Александр Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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