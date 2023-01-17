Тупицына Евдокия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1896 ст.
Дочь: Тупицын Емельян Александрович
Отец ребёнка: Тупицын Александр Лаврентьевич
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно