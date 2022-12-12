Тупицын Александр Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1896 ст.
Дочь: Тупицын Емельян Александрович
Мать ребёнка: Тупицына Евдокия Макаровна
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно