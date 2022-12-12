Тупицын Александр Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Александр Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1896 ст.

Дочь: Тупицын Емельян Александрович

Мать ребёнка: Тупицына Евдокия Макаровна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Евдокия Макаровна

Смерть
Неизвестно
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