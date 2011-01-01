Шайтанова (Полякова) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайтанова (Полякова) Зоя Васильевна

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

15.06.1939

Дата смерти

01.01.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1939

Отец: Поляков Василий Григорьевич

Мать: Полякова Дарья Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1964

Сын: Шайтанов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Шайтанов Владимир Руфович

Рождение ребёнка
18.10.1968

Сын: Шайтанов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Шайтанов Владимир Руфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайтанов Владимир Руфович

Смерть
01.01.2011
Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
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