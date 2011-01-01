Шайтанова (Полякова) Зоя Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1939
Дата смерти01.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1939
Рождение ребёнка
20.07.1964
Сын: Шайтанов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Шайтанов Владимир Руфович
Рождение ребёнка
18.10.1968
Сын: Шайтанов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Шайтанов Владимир Руфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2011
Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
рак желудка