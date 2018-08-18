Шайтанов Владимир Руфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1940
Дата смерти18.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1940
Рождение ребёнка
20.07.1964
Сын: Шайтанов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Шайтанова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
18.10.1968
Сын: Шайтанов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шайтанова Зоя Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шайтанова Зоя Васильевна
Смерть
18.08.2018