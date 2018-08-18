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Шайтанов Владимир Руфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1940

Дата смерти

18.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1940

Отец: Шайтанов Руф Васильевич

Мать: Быстрова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1964

Сын: Шайтанов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Шайтанова Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
18.10.1968

Сын: Шайтанов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шайтанова Зоя Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайтанова Зоя Васильевна

Смерть
18.08.2018
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