Sprusiński Tadeusz 06.02.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sprusiński Tadeusz

Место рождения

Szulmierz

Дата рождения

06.02.1925

Дата смерти

15.08.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1924 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Szulmierz
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sprusińska (Jarka) Irena

Рождение ребёнка
05.07.1950

Дочь: (Sprusińska) Grażyna

Мать ребёнка: Sprusińska (Jarka) Irena

Смерть
15.08.1987
Wrocław
Похороны
Неизвестно
Wrocław, Cmentarz Osobowicki

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