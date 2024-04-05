Sprusiński Tadeusz
Место рожденияSzulmierz
Дата рождения06.02.1925
Дата смерти15.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Szulmierz
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sprusińska (Jarka) Irena
Рождение ребёнка
05.07.1950
Дочь: (Sprusińska) Grażyna
Мать ребёнка: Sprusińska (Jarka) Irena
Смерть
15.08.1987
Wrocław
Похороны
Неизвестно
Wrocław, Cmentarz Osobowicki