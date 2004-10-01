Sprusińska (Jarka) Irena Около 28.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sprusińska (Jarka) Irena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 28.05.1924

Дата смерти

01.10.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.05.1924

Отец: Jarka Władysław

Мать: Jarka (Stankiewicz) Rozalia

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sprusiński Tadeusz

Рождение ребёнка
05.07.1950

Дочь: (Sprusińska) Grażyna

Отец ребёнка: Sprusiński Tadeusz

Смерть
01.10.2004
Ostrołęka
Причина смерти: Naturalny/Podeszły wiek
Похороны
Неизвестно
Wrocław, Cmentarz Osobowicki

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