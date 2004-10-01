Sprusińska (Jarka) Irena
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 28.05.1924
Дата смерти01.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.05.1924
Отец: Jarka Władysław
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Sprusiński Tadeusz
Рождение ребёнка
05.07.1950
Дочь: (Sprusińska) Grażyna
Отец ребёнка: Sprusiński Tadeusz
Смерть
01.10.2004
Ostrołęka
Причина смерти: Naturalny/Podeszły wiek
Похороны
Неизвестно
Wrocław, Cmentarz Osobowicki