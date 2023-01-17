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Вольский Николай Григорьев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1881

Отец: Вольский Григорий Егоров

Мать: Вольская Дария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1908

Жена: Вольская Дария Андроникова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1909

Дочь: Ефросиния Николаева

Мать ребёнка: Вольская Дария Андроникова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Вольский Иван Николаев

Мать ребёнка: Вольская Дария Андроникова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1915

Дочь: Галина Николаева

Мать ребёнка: Вольская Дария Андроникова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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