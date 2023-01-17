Вольский Николай Григорьев
Место рождения
Дата рождения05.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1881
Отец: Вольский Григорий Егоров
Мать: Вольская Дария Семёнова
Бракосочетание
12.11.1908
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1909
Дочь: Ефросиния Николаева
Мать ребёнка: Вольская Дария Андроникова
Рождение ребёнка
27.05.1913
Мать ребёнка: Вольская Дария Андроникова
Рождение ребёнка
09.04.1915
Дочь: Галина Николаева
Мать ребёнка: Вольская Дария Андроникова
Смерть
Неизвестно