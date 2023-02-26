Вольская (Шукалина) Дария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: Шукалин Семён Емельянов
Мать: Шукалина Ирина Васильева
Бракосочетание
02.02.1881
Рождение ребёнка
05.12.1881
Сын: Вольский Николай Григорьев
Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров
Рождение ребёнка
12.12.1883
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров
Рождение ребёнка
06.08.1885
Дочь: Наталия Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров
Рождение ребёнка
25.03.1888
Сын: Вольский Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров
Рождение ребёнка
16.11.1891
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров
Рождение ребёнка
18.09.1894
Дочь: Надежда Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров
Рождение ребёнка
25.09.1897
Сын: Вольский Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров
Рождение ребёнка
14.04.1906
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров
Смерть
Неизвестно