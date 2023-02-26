Вольская (Шукалина) Дария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольская (Шукалина) Дария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: Шукалин Семён Емельянов

Мать: Шукалина Ирина Васильева

Бракосочетание
02.02.1881

Муж: Вольский Григорий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1881

Сын: Вольский Николай Григорьев

Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1883

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1885

Дочь: Наталия Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1888

Сын: Вольский Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1891

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1894

Дочь: Надежда Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1897

Сын: Вольский Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1906

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Вольский Григорий Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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