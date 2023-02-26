Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти01.03.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Игнатий Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Косьмин
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Лука Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Косьмин
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисей Косьмин
Смерть
01.03.1823
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.