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Параскева Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

01.03.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Игнатий Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Косьмин

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Лука Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Косьмин

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Косьмин

Смерть
01.03.1823
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
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