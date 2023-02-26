Моисей Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисей Косьмин

Моисей Косьмин

avatar

Место рождения

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1798

Дата смерти

До 1832

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1798

Отец: Косьма Исидоров

Мать: Стефанида Иванова

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815

Сын: Игнатий Моисеев

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1823

Жена: Агафия Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825

Сын: Лука Моисеев

Мать ребёнка: Параскева Григорьева

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1843

Жена: Наталия Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Григорьева

Смерть
До 1832
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close