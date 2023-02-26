Моисей Косьмин
Место рожденияд.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1798
Дата смертиДо 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1798
Отец: Косьма Исидоров
Мать: Стефанида Иванова
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Сын: Игнатий Моисеев
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1823
Жена: Агафия Филиппова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825
Сын: Лука Моисеев
Мать ребёнка: Параскева Григорьева
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1843
Жена: Наталия Романова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Григорьева
Смерть
До 1832