Подсвиров Владимир
Место рождения
Дата рождения04.10.1947
Дата смерти11.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1947
Отец: Подсвиров Иван
Мать: (Таранова) Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
снабженец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Смерть
11.10.2001