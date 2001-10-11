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Подсвиров Владимир

Место рождения

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

04.10.1947

Дата смерти

11.10.2001

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1947

Отец: Подсвиров Иван

Мать: (Таранова) Антонина

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
снабженец
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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Смерть
11.10.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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