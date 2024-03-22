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(Таранова) Антонина

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

16.07.1922

Дата смерти

19.10.1973

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1922

Отец: Таранов Иван

Мать: Ирина

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.10.1947

Сын: Подсвиров Владимир

Отец ребёнка: Подсвиров Иван

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подсвиров Иван

Рождение ребёнка
27.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подсвиров Иван

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подсвиров Иван

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
19.10.1973
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