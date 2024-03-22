(Таранова) Антонина
Место рождения
Дата рождения16.07.1922
Дата смерти19.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1922
Отец: Таранов Иван
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
04.10.1947
Сын: Подсвиров Владимир
Отец ребёнка: Подсвиров Иван
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подсвиров Иван
Рождение ребёнка
27.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подсвиров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подсвиров Иван
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.10.1973