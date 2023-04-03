Подсвиров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти16.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1947
Сын: Подсвиров Владимир
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
27.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина
Работа или профессия
Неизвестно
завскладом
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1994