Подсвиров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсвиров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

16.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1947

Сын: Подсвиров Владимир

Мать ребёнка: Антонина

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
27.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина

Работа или профессия
Неизвестно
завскладом
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
16.02.1994
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
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