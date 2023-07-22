Шуканова Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуканова Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1871 ст.

Дочь: Шуканова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Шуканов Василий Сергеевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1879 ст.

Дочь: Шуканова Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Шуканов Василий Сергеевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1881 ст.

Сын: Шуканов Логин Васильевич

Отец ребёнка: Шуканов Василий Сергеевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1890 ст.

Дочь: Шуканова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Шуканов Василий Сергеевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1892 ст.

Сын: Шуканов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Шуканов Василий Сергеевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1896 ст.

Дочь: Шуканова Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Шуканов Василий Сергеевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуканов Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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