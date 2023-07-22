Шуканова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1871 ст.
Дочь: Шуканова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Шуканов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
13.11.1879 ст.
Дочь: Шуканова Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Шуканов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.10.1881 ст.
Отец ребёнка: Шуканов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
06.01.1890 ст.
Дочь: Шуканова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Шуканов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
09.10.1892 ст.
Сын: Шуканов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Шуканов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
01.10.1896 ст.
Дочь: Шуканова Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Шуканов Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно