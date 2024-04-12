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Шуканов Василий Сергеевич

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

17.01.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1871 ст.

Дочь: Шуканова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Шуканова Наталья Алексеевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1879 ст.

Дочь: Шуканова Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Шуканова Наталья Алексеевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1881 ст.

Сын: Шуканов Логин Васильевич

Мать ребёнка: Шуканова Наталья Алексеевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1890 ст.

Дочь: Шуканова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Шуканова Наталья Алексеевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1892 ст.

Сын: Шуканов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Шуканова Наталья Алексеевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1896 ст.

Дочь: Шуканова Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Шуканова Наталья Алексеевна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуканова Наталья Алексеевна

Смерть
17.01.1904 ст.
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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