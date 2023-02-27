(Рогозина) Прасковья Тереньтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Прасковья Тереньтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Рогозина) Степанида

Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Василий

Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Рогозина) Мария

Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий

Рождение ребёнка
1832

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Рогозина) Агафья

Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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