(Рогозина) Прасковья Тереньтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Рогозина) Степанида
Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рогозин Василий
Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Рогозина) Мария
Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Рогозина) Агафья
Отец ребёнка: Рогозин Дмитрий
Смерть
Неизвестно