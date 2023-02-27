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Рогозин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Рогозин Алексей Борисович

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Прасковья Тереньтьевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: Прасковья Тереньтьевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: Прасковья Тереньтьевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Прасковья Тереньтьевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Прасковья Тереньтьевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Прасковья Тереньтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Тереньтьевна

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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