Рогозин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Рогозин Алексей Борисович
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Прасковья Тереньтьевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: Прасковья Тереньтьевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: Прасковья Тереньтьевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Прасковья Тереньтьевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Прасковья Тереньтьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Прасковья Тереньтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Тереньтьевна
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно