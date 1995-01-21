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Михайлова Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

21.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Михайлов Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоровец Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Хоровец Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Хоровец Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
05.10.1949

Сын: Михайлов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Хоровец Любовь Федоровна

Смерть
21.01.1995

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