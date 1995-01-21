Михайлова Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти21.01.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Михайлов Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хоровец Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Хоровец Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Хоровец Любовь Федоровна
Рождение ребёнка
05.10.1949
Сын: Михайлов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Хоровец Любовь Федоровна
Смерть
21.01.1995