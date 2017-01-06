Хоровец Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1929
Дата смерти06.01.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1929
Отец: не указан
Мать: Хоровец Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Михайлова Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Михайлова Николай Ефимович
Рождение ребёнка
05.10.1949
Сын: Михайлов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Михайлова Николай Ефимович
Смерть
06.01.2017