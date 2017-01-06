Хоровец Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоровец Любовь Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1929

Дата смерти

06.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1929

Отец: не указан

Мать: Хоровец Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлова Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Михайлова Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Михайлова Николай Ефимович

Рождение ребёнка
05.10.1949

Сын: Михайлов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Михайлова Николай Ефимович

Смерть
06.01.2017

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