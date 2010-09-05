Политаева (Волкова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политаева (Волкова) Валентина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1949

Дата смерти

05.09.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Политаев Юрий Леонидович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
05.09.2010
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