Политаева (Волкова) Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1949
Дата смерти05.09.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Политаев Юрий Леонидович
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
05.09.2010