Политаев (Полетаев) Юрий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Политаев (Полетаев) Юрий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1938

Дата смерти

?.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Политаева (Волкова) Валентина Александровна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
?.11.1993

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