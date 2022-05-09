Политаев (Полетаев) Юрий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1938
Дата смерти?.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Политаева (Волкова) Валентина Александровна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
?.11.1993