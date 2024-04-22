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Шмат Михаил Кирилович

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Место рождения

Вяз, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Шмат Кирил

Мать: Шмат Наталья Л

Вяз, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
06.02.1934

Жена: Шмат Прасковья Иосифовна

Новый Двор, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.06.1935

Сын: Шмат Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Шмат Прасковья Иосифовна

Вяз, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Шмат Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шмат Прасковья Иосифовна

Вяз, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.04.1944

Дочь: Коховец Софья Михайловна

Мать ребёнка: Шмат Прасковья Иосифовна

Вяз, Пинский район, Брестская область
Военная служба
С 05.08.1944
Рождение ребёнка
05.08.1946

Дочь: Гузаревич Мария Михайловна

Мать ребёнка: Шмат Прасковья Иосифовна

Вяз, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.09.1949

Сын: Шмат Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шмат Прасковья Иосифовна

Вяз, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.04.1954

Сын: Шмат Яков Михайлович

Мать ребёнка: Шмат Прасковья Иосифовна

Вяз, Пинский район, Брестская область
Смерть
1976
Вяз, Пинский район, Брестская область
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