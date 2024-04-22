Шмат Михаил Кирилович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Шмат Кирил
Мать: Шмат Наталья Л
Бракосочетание
06.02.1934
Жена: Шмат Прасковья Иосифовна
Новый Двор, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.06.1935
Мать ребёнка: Шмат Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Шмат Иван Михайлович
Мать ребёнка: Шмат Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
01.04.1944
Дочь: Коховец Софья Михайловна
Мать ребёнка: Шмат Прасковья Иосифовна
Военная служба
С 05.08.1944
Рождение ребёнка
05.08.1946
Дочь: Гузаревич Мария Михайловна
Мать ребёнка: Шмат Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
24.09.1949
Мать ребёнка: Шмат Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
23.04.1954
Сын: Шмат Яков Михайлович
Мать ребёнка: Шмат Прасковья Иосифовна
Смерть
1976