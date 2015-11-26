Коховец (Шмат) Софья Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.04.1944
Дата смерти26.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1944
Отец: Шмат Михаил Кирилович
Мать: Шмат Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
07.03.1964
Дочь: Радчук Галина Васильевна
Отец ребёнка: Коховец Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1967
Сын: Коховец Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Коховец Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1970
Дочь: Ковалевич Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Коховец Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2015