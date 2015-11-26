Коховец (Шмат) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коховец (Шмат) Софья Михайловна

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Место рождения

Вяз, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

01.04.1944

Дата смерти

26.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1944

Отец: Шмат Михаил Кирилович

Мать: Шмат Прасковья Иосифовна

Вяз, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.03.1964

Дочь: Радчук Галина Васильевна

Отец ребёнка: Коховец Василий Иванович

Вяз, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.10.1967

Сын: Коховец Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Коховец Василий Иванович

Вяз, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.07.1970

Дочь: Ковалевич Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Коховец Василий Иванович

Вяз, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коховец Василий Иванович

Вяз, Пинский район, Брестская область
Смерть
26.11.2015
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