Шмат Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.06.1935
Дата смерти23.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1935
Отец: Шмат Михаил Кирилович
Мать: Шмат Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
18.11.1958
Дочь: Попова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Шмат Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1960
Дочь: Былинская Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Шмат Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1966
Мать ребёнка: Шмат Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмат Ксения Ивановна
Смерть
23.07.1996