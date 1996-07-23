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Шмат Алексей Михайлович

Место рождения

Вяз, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

12.06.1935

Дата смерти

23.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1935

Отец: Шмат Михаил Кирилович

Мать: Шмат Прасковья Иосифовна

Вяз, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.11.1958

Дочь: Попова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Шмат Ксения Ивановна

Вяз, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.02.1960

Дочь: Былинская Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Шмат Ксения Ивановна

Вяз, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.10.1966

Сын: Шмат Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Шмат Ксения Ивановна

Вяз, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмат Ксения Ивановна

Вяз, Пинский район, Брестская область
Смерть
23.07.1996
Вяз, Пинский район, Брестская область
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