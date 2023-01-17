Дымченко Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1920
Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Оба вторым браком. Фамилия невесты по первому браку - Морозова.
Рождение ребёнка
16.08.1920
Дочь: Дымченко Мария Александровна
Мать ребёнка: Дымченко Екатерина Михайловна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
До 1920
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Мещанин города Симферополь Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно