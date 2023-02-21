Дымченко Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1920
Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Оба вторым браком. Фамилия невесты по первому браку - Морозова.
Рождение ребёнка
16.08.1920
Дочь: Дымченко Мария Александровна
Отец ребёнка: Дымченко Александр Алексеевич
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
До 1920
До брака проживала в Долбенкинской волости 1-го стана Дмитровского уезда Орловской губернии.
Смерть
Неизвестно