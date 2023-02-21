Дымченко Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымченко Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.05.1920

Муж: Дымченко Александр Алексеевич

Портовое, Раздольненский муниципальный район, Республика Крым
Оба вторым браком. Фамилия невесты по первому браку - Морозова.
Рождение ребёнка
16.08.1920

Дочь: Дымченко Мария Александровна

Отец ребёнка: Дымченко Александр Алексеевич

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
До 1920
До брака проживала в Долбенкинской волости 1-го стана Дмитровского уезда Орловской губернии.
Смерть
Неизвестно
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