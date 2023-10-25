Кашуро Константин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кашуро Владимир
Мать: Кашуро Людмила
Рождение ребёнка
13.10.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашуро Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
02.05.2006
Дочь: Кашуро Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Кашуро Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
17.01.2018
Дочь: Кашуро Анна Константиновна
Мать ребёнка: Кашуро Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
?.08.2023
Дочь: Кашуро Дарья Константиновна
Мать ребёнка: Кашуро Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно