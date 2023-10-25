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Кашуро Константин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кашуро Владимир

Мать: Кашуро Людмила

Рождение ребёнка
13.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашуро Надежда Николаевна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
02.05.2006

Дочь: Кашуро Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Кашуро Надежда Николаевна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
17.01.2018

Дочь: Кашуро Анна Константиновна

Мать ребёнка: Кашуро Надежда Николаевна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
?.08.2023

Дочь: Кашуро Дарья Константиновна

Мать ребёнка: Кашуро Надежда Николаевна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашуро Надежда Николаевна

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