Кашуро Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1977
Отец: Ершов Николай
Мать: Ершова Людмила
Рождение ребёнка
13.10.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашуро Константин Владимирович
Рождение ребёнка
02.05.2006
Дочь: Кашуро Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Кашуро Константин Владимирович
Рождение ребёнка
17.01.2018
Дочь: Кашуро Анна Константиновна
Отец ребёнка: Кашуро Константин Владимирович
Рождение ребёнка
?.08.2023
Дочь: Кашуро Дарья Константиновна
Отец ребёнка: Кашуро Константин Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно