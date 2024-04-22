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Кашуро Надежда Николаевна

Место рождения

Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

16.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1977

Отец: Ершов Николай

Мать: Ершова Людмила

Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашуро Константин Владимирович

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
02.05.2006

Дочь: Кашуро Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Кашуро Константин Владимирович

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
17.01.2018

Дочь: Кашуро Анна Константиновна

Отец ребёнка: Кашуро Константин Владимирович

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
?.08.2023

Дочь: Кашуро Дарья Константиновна

Отец ребёнка: Кашуро Константин Владимирович

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашуро Константин Владимирович

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