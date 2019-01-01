город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019) — Familio

Ханты-Мансийск

город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Самаровская волость
Самаровское с., при р. Иртыше, на почт. тр. Почт.-тел. отделение407¼407¼8251

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
10474Ханты-Мансийскгород окруж.знач.60°59'с.ш.69°02'в.д.P-42-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск
71871000001г Ханты-Мансийскгород
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