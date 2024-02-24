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Гаврикова Дарья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Мирон Никифорович

Отец ребёнка: Гавриков Никифор Алексеевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Афанаскина (Гаврикова) Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Гавриков Никифор Алексеевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 24 8 1903 Афанаскин Борис Карпович 27 Алексеевка 1876 Гаврикова Дарья Никифоровна 19 Алексеевка 1884
Рождение ребёнка
1889

Сын: Гавриков Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Гавриков Никифор Алексеевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 17 10 1907 Гавриков Михаил Никифорович 18 Алексеевка 1889 Афанаскина Мария Алексеевна 16 Алексеевка 1891
Смерть
Неизвестно

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