Гаврикова Дарья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Мирон Никифорович
Отец ребёнка: Гавриков Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Афанаскина (Гаврикова) Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Гавриков Никифор Алексеевич
Есть метрика о свадьбе. 24 8 1903 Афанаскин Борис Карпович 27 Алексеевка 1876 Гаврикова Дарья Никифоровна 19 Алексеевка 1884
Рождение ребёнка
1889
Сын: Гавриков Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Гавриков Никифор Алексеевич
Есть метрика о свадьбе. 17 10 1907 Гавриков Михаил Никифорович 18 Алексеевка 1889 Афанаскина Мария Алексеевна 16 Алексеевка 1891
Смерть
Неизвестно