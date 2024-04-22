Гавриков Михаил Никифорович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Есть метрика о свадьбе. 17 10 1907 Гавриков Михаил Никифорович 18 Алексеевка 1889 Афанаскина Мария Алексеевна 16 Алексеевка 1891
Бракосочетание
17.10.1907
Есть метрика о свадьбе. 17 10 1907 Гавриков Михаил Никифорович 18 Алексеевка 1889 Афанаскина Мария Алексеевна 16 Алексеевка 1891
Рождение ребёнка
04.11.1918
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Гаврикова Мария Алексеевна
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно