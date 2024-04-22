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Гавриков Михаил Никифорович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Гавриков Никифор Алексеевич

Мать: Гаврикова Дарья Гавриловна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 17 10 1907 Гавриков Михаил Никифорович 18 Алексеевка 1889 Афанаскина Мария Алексеевна 16 Алексеевка 1891
Бракосочетание
17.10.1907

Жена: Гаврикова Мария Алексеевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. 17 10 1907 Гавриков Михаил Никифорович 18 Алексеевка 1889 Афанаскина Мария Алексеевна 16 Алексеевка 1891
Рождение ребёнка
04.11.1918

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Гаврикова Мария Алексеевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно
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