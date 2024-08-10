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Гавриков Илья Михайлович

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

19.07.1910

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910

Отец: Гавриков Михаил Никифорович

Мать: Гаврикова (Афанаскина) Мария Алексеевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
19 7 1910 сын Илья Алексеевка крестьянин (Гавриков) Михаил Никифорович Мария Алексеевна Журин крестьянин Прозоров Тихон Митрофанович Алексеевка крестьянка Афанаскина Агафья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Марфа Ивановна

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72368501/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26place_birth%3DАлексеевка%20калужская%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander... Показать все
Место жительства
1941
Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
по данным сайта Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72368501/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26place_birth%3DАлексеевка%20калужская%26group%3D... Показать все
Смерть
?.11.1943
По данным сайта Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72368501/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26place_birth%3DАлексеевка%20калужская%26group%3D... Показать все

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