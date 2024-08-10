Гавриков Илья Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.07.1910
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910
19 7 1910 сын Илья Алексеевка крестьянин (Гавриков) Михаил Никифорович Мария Алексеевна Журин крестьянин Прозоров Тихон Митрофанович Алексеевка крестьянка Афанаскина Агафья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаврикова Марфа Ивановна
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72368501/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26place_birth%3DАлексеевка%20калужская%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander... Показать все
Место жительства
1941
Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
по данным сайта Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72368501/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26place_birth%3DАлексеевка%20калужская%26group%3D... Показать все
Смерть
?.11.1943
По данным сайта Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72368501/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26place_birth%3DАлексеевка%20калужская%26group%3D... Показать все