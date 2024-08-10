Гаврикова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
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Место жительства
1941
Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно