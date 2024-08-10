Гаврикова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Илья Михайлович

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Место жительства
1941
Нехочи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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