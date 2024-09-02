Набатникова (Казмина) Пелагея Степановна 28.09.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Набатникова (Казмина) Пелагея Степановна

Место рождения

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.09.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1854

Отец: Казмина Степан Абрамович

Мать: Параскева Григорьевна

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
02.02.1875

Муж: Набатникова Тимофей

Рождение ребёнка
20.03.1878

Дочь: (Набатникова) Мария

Отец ребёнка: Набатникова Тимофей

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.08.1880

Дочь: (Набатникова) Наталья

Отец ребёнка: Набатникова Тимофей

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.01.1882

Сын: Набатникова Петр

Отец ребёнка: Набатникова Тимофей

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.03.1887

Сын: Набатникова Стефан

Отец ребёнка: Набатникова Тимофей

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.12.1887

Дочь: (Набатникова) Татьяна

Отец ребёнка: Набатникова Тимофей

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1889

Сын: Набатникова Федор

Отец ребёнка: Набатникова Тимофей

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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