Набатникова (Казмина) Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рождения28.09.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1854
Отец: Казмина Степан Абрамович
Мать: Параскева Григорьевна
Бракосочетание
02.02.1875
Муж: Набатникова Тимофей
Рождение ребёнка
20.03.1878
Дочь: (Набатникова) Мария
Отец ребёнка: Набатникова Тимофей
Рождение ребёнка
08.08.1880
Дочь: (Набатникова) Наталья
Отец ребёнка: Набатникова Тимофей
Рождение ребёнка
14.01.1882
Сын: Набатникова Петр
Отец ребёнка: Набатникова Тимофей
Рождение ребёнка
20.03.1887
Сын: Набатникова Стефан
Отец ребёнка: Набатникова Тимофей
Рождение ребёнка
25.12.1887
Дочь: (Набатникова) Татьяна
Отец ребёнка: Набатникова Тимофей
Рождение ребёнка
02.10.1889
Сын: Набатникова Федор
Отец ребёнка: Набатникова Тимофей
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно