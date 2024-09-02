Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1854

Дочь: Набатникова (Казмина) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Казмина Степан Абрамович

Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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