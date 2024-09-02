Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1854
Дочь: Набатникова (Казмина) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Казмина Степан Абрамович
Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно