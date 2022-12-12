слобода Пушкаро-Кладбищенская, слобода Пушкаро-Кладбищенская, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Пушкаро-Кладбищенская

Лебедянский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд
1752Пушкарская Слобода, слоб. каз.при р. Доне.½2285703655
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Лебедянский район
108377Пушкаро-Кладбищенскаяслобода53°00'00"39°07'00"N-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Лебедянский муниципальный район, Сельское поселение Кузнецкий сельсовет
42633428101сл Пушкаро-Кладбищенскаяслобода
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