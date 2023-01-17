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Яковенко Виктор Викторович

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Место рождения

Астраханка

Дата рождения

25.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1969

Отец: Яковенко Виктор Фёдорович

Мать: Яковенко Нэлли Михайловна

Место жительства
С 1969
Бракосочетание
Между 1989 и 1991

Жена: Яковенко Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
13.03.1991

Дочь: Яковенко Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Яковенко Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
11.02.1993

Сын: Яковенко Виктор Викторович

Мать ребёнка: Яковенко Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
22.07.1996

Дочь: Яковенко Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Яковенко Светлана Сергеевна

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