Яковенко Виктор Викторович
Место рождения
Дата рождения25.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1969
Место жительства
С 1969
Бракосочетание
Между 1989 и 1991
Рождение ребёнка
13.03.1991
Дочь: Яковенко Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Яковенко Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
11.02.1993
Сын: Яковенко Виктор Викторович
Мать ребёнка: Яковенко Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
22.07.1996
Дочь: Яковенко Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Яковенко Светлана Сергеевна