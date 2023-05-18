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Яковенко Виктор Фёдорович

Место рождения

Астраханка

Дата рождения

04.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1939
Бракосочетание
С 1962 по 1966

Жена: Яковенко Нэлли Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1966

Дочь: Нечаева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Яковенко Нэлли Михайловна

Рождение ребёнка
25.05.1969

Сын: Яковенко Виктор Викторович

Мать ребёнка: Яковенко Нэлли Михайловна

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