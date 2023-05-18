Яковенко Виктор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения04.05.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939
Бракосочетание
С 1962 по 1966
Рождение ребёнка
20.05.1966
Дочь: Нечаева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Яковенко Нэлли Михайловна
Рождение ребёнка
25.05.1969
Сын: Яковенко Виктор Викторович
Мать ребёнка: Яковенко Нэлли Михайловна