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Ивлев Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивлев Дмитрий ??

Мать: Ивлева Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боркова (Ивлева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ивлева Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ивлева) Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Ивлева Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Александр Иванович

Мать ребёнка: Ивлева Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлева Ефимия

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ивлев Павел Иванович

Мать ребёнка: Ивлева Ефимия

Рудовозово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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