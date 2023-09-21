Ивлев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивлев Дмитрий ??
Мать: Ивлева Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боркова (Ивлева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ивлева Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ивлева) Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Ивлева Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ивлева Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивлева Ефимия
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ивлев Павел Иванович
Мать ребёнка: Ивлева Ефимия
Рудовозово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно