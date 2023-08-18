Ивлева (-) - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева (-) -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Ивлев Павел Иванович

Отец ребёнка: Ивлев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Ивлев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Александр Иванович

Отец ребёнка: Ивлев Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлев Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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