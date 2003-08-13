Карпочева (Карпочева) Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1921
Дата смерти13.08.2003
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зина
Отец ребёнка: Лабзин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Лабзин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лабзин Александр Иванович
Отец ребёнка: Лабзин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Лабзин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.2003