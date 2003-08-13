Карпочева (Карпочева) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпочева (Карпочева) Александра Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1921

Дата смерти

13.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1921

Отец: Карпычев Максим Михайлович

Мать: Карпычева Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зина

Отец ребёнка: Лабзин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Лабзин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабзин Александр Иванович

Отец ребёнка: Лабзин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Лабзин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лабзин Иван Дмитриевич

Смерть
13.08.2003
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