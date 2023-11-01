Карпычев Максим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпычев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1921
Дочь: Карпочева Александра Максимовна
Мать ребёнка: Карпычева Ксения Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпычева Ксения Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно