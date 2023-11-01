Карпычев Максим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпычев Максим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпычев Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1921

Дочь: Карпочева Александра Максимовна

Мать ребёнка: Карпычева Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпычев Иван Максимович

Мать ребёнка: Карпычева Ксения Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпычева Ксения Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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